في تكريمها من "الأقصر للسينما الإفريقية".. لبلبة: بحب جمهور الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

تأثرت الفنانة لبلبة بالمشاهد التي التي عُرضت ضمن حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مساء اليوم بمعبد الكرنك، واستعرضت مشوارها الفني الكبير.

وقالت لبلبة في كلمة ألقتها عقب تكريمها "تأثرت لما شفت الافلام، بشكركم وسعيدة بالتكريم لإنه من بلدي مصر وبشكر جمهوري اللي شجعني في كل مشواري الفني من صغري لحد دلوقتي".

وقالت "غنيت في الصعيد مع حليم وأنا طفلة، ولفيت محافظات الصعيد، بحب اوي جمهور الصعيد وبشكركم وتحيا مصر".

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شهد الحفل حضور الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، الفنانة منى هلا التي تشارك في المسابقة الرسمية بفيلم "ليل خارجي"، الفنانة إلهام شاهين، المخرج أحمد رشوان، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة أمينة خليل "عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة"، المخرج أمير رمسيس، الفنان صبري فواز.

كما تواجدت المنتجة درة بوشوشة، المخرج سمير سيف عضو لجنة مسابقة الحريات، الدكتور مسعد فودة "نقيب السينمائيين"، المخرج شريف مندور، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي المنتج محمد حفظي، الناقد أحمد شوقي، مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي المخرج محمد قبلاوي، الفنان أحمد عبدالله محمود، الفنان عمرو عبدالعزيز.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتُقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.