بالصور- كلمة محمود حميدة والغناء النوبي ورقص سلوى محمد علي يفتتحون ثامن دورات "الأقصر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عقب انتهاء عزف السلام الجمهوري، لإعلان بدء فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقضر للسينما الإفريقية، من داخل معبد الكرنك، صعد الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة، وألقى كلمة رحب من خلالها بالحضور.

وقال حميدة في كلمته "جئنا لنسكن عندكم ومعنا أحلامنا عن صناعة السينما، آملين أن نجد ما يفسر أحلامنا في عيونكم، فنحن صنّاع السينما إذا وجدنا ما يحقق أحلامنا تعارفنا".

وعقب كلمته ظهرت فرقة نوبية، تدق على الدفوف وترقص وتغني "إزيكم أنا من زمان ما شفتكم"، وتفاعل معهم الحضور، وقامت الفنانة سلوى محمد علي بالرقص على أنغامهم.

يشهد الحفل حضور الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، الفنانة منى هلا التي تشارك في المسابقة الرسمية بفيلم "ليل خارجي"، الفنانة إلهام شاهين، المخرج أحمد رشوان، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة أمينة خليل "عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة"، المخرج أمير رمسيس.

كما تواجدت المنتجة درة بوشوشة، المخرج سمير سيف عضو لجنة مسابقة الحريات، الدكتور مسعد فودة "نقيب السينمائيين"، المخرج شريف مندور، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي المنتج محمد حفظي، الناقد أحمد شوقي، مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، رئيس مهرجلن مالمو للفيلم العربي المخرج محمد قبلاوي، الفنان أحمد عبدالله محمود، الفنان عمرو عبدالعزيز.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتُقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.