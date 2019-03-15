"بنحبك".. تكريم المنتجة التونسية درة بوشوشة في افتتاح "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت المنتجة التونسية درة بوشوشة عن سعادتها، بتكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في حفل افتتاح دورته الثامنة، والذي أقيم في معبد الكرنك، مساء اليوم الجمعة 15 مارس.

وقالت درة في كلمتها عقب تكريمها "عندي إحساس خاص؛ لأن مهرجان الجونة كرمني من ستة أشهر واليوم في هذا المكان العريق اتكرم للمرة الثانية في مصر، وبحس نفسي في بلادي وبالخصوص إن حفيدتي عمرها عامين وأبوها مصري، شكرا مصر"

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يشهد الحفل حضور الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، الفنانة منى هلا التي تشارك في المسابقة الرسمية بفيلم "ليل خارجي"، الفنانة إلهام شاهين، المخرج أحمد رشوان، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة أمينة خليل "عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة"، المخرج أمير رمسيس، الفنان صبري فواز.

كما تواجدت المنتجة درة بوشوشة، المخرج سمير سيف عضو لجنة مسابقة الحريات، الدكتور مسعد فودة "نقيب السينمائيين"، المخرج شريف مندور، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي المنتج محمد حفظي، الناقد أحمد شوقي، مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي المخرج محمد قبلاوي، الفنان أحمد عبدالله محمود، الفنان عمرو عبدالعزيز.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتُقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.