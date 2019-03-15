رئيس "الأقصر للسينما الإفريقية": تكريم آسر ياسين وفايزة عمسيب في حفل ختام المهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

رحّب رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، السيناريست سيد فؤاد، بحضور حفل افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان، وفي مقدمتهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم لدعمها للمهرجان.

وتابع في كلمة ألقاها بمعبد الكرنك، مكان حفل الافتتاح "شكرًا المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، والسفراء والحضور من الصحفيين والإعلاميين، وأهالي المحافظة. أهلًا بكم في أكبر معابد الدنيا، الذي شيّده الفنان المصري القديم، أتمنى تستمتعوا بأفلام الدورة الثامنة، التي تحمل اسم إدريسا ادراجو".

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وأعرب سيد عن سعادته بامتداد فعاليات المهرجان إلى محافظة جديدة هي محافظة قنا، وأعلن أن تكريم الفنان آسر ياسين والفنانة فايزة عمسيب، سيكون في حفل الختام.

يشهد الحفل حضور الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، الفنانة منى هلا التي تشارك في المسابقة الرسمية بفيلم "ليل خارجي"، الفنانة إلهام شاهين، المخرج أحمد رشوان، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة أمينة خليل "عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة"، المخرج أمير رمسيس.

كما تواجدت المنتجة درة بوشوشة، المخرج سمير سيف عضو لجنة مسابقة الحريات، الدكتور مسعد فودة "نقيب السينمائيين"، المخرج شريف مندور، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي المنتج محمد حفظي، الناقد أحمد شوقي، مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي المخرج محمد قبلاوي، الفنان أحمد عبدالله محمود، الفنان عمرو عبدالعزيز.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتُقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.