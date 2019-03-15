وزيرة الثقافة: ندعم "الأقصر للسينما الإفريقية" لمساهمته في حفظ الهوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير - محمود عبد الناصر:

رحبت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة بمحافظ الأقصر مصطفى ألهم، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة، وبكل حضور حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المُقام في معبد الكرنك.

وقالت في كلمتها "تنطلق الدورة الثامنة تحت شعار السينما حيوات أخرى، وتتزامن مع احتفال وزارة الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي"، مشددة على وجود علاقة وطيدة بين مصر ودول القارة السمراء، منذ زمن بعيد.

وأضافت "فن السينما أداة لاستعراض تجارب الشعوب المختلفة، مسار فني متفرد ومن هذا المنطلق قدمنا الدعم لهذا المهرجان، لحفظ الهوية وتعزيز دور القوى الناعمة التي تسعى للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل".

يشهد الحفل حضور الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، الفنانة منى هلا التي تشارك في المسابقة الرسمية بفيلم "ليل خارجي"، الفنانة إلهام شاهين، المخرج أحمد رشوان، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة أمينة خليل "عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة"، المخرج أمير رمسيس، الفنان صبري فواز.

كما تواجدت المنتجة درة بوشوشة، المخرج سمير سيف عضو لجنة مسابقة الحريات، الدكتور مسعد فودة "نقيب السينمائيين"، المخرج شريف مندور، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي المنتج محمد حفظي، الناقد أحمد شوقي، مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي المخرج محمد قبلاوي، الفنان أحمد عبدالله محمود، الفنان عمرو عبدالعزيز.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتُقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.