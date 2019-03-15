شاهد: ستيفاني مكمان بالحجاب خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد بأبو ظبي

خلال تواجدها فى الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، زارت المصارعة ستيفاني مكمان، رئيسة اتحاد المصارعة الحرة الترفيهية WWE مسجد الشيخ زايد الكبير. ظهرت ستيفاني مكمان، بالحجاب خلال جولتها في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، وذلك احتراما للقيم والعادات والتقاليد والأديان.

ونشر اتحاد المصارعة الحرة الترفيهية WWE ، صورا لزيارة ستيفاني مكمان ، وعلق قائلاً:”بعد ظهر اليوم سنحت لها الفرصة لزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير، وكانت ستيفاني متحدثة في قمة القيادات الشبابية العالمية، والتي جمعت بين القادة الرياضيين من جميع دول العالم”. يذكر أن ستيفاني مكمان، حفل افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبو ظبي، والذى سيشارك فيه 7500 لاعب ولاعبة من 200 دولة والذى يقام في الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري.