مي العيدان تحقّر هذا الممثل الشهير وتصفه بأبشع الكلمات.. ما علاقة عادل إمام؟

أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر صورة التقطت في كواليس مسلسل “فالنتينو” للممثل المصري القدير عادل إمام. وأشارت إلى تعليق الممثل الكويتي خالد مظفر عليها حيث كتب: “زعيم الفن”. ورأت في ذلك تملقاً من الأخير يهدف إلى لفت نظر “الزعيم”. وتوجهت من خلال تعليقها إلى النجم الكويتي برسالة قاسية وكتبت: “مسكين خالد مظفر معلق بإنستغرام عادل إمام. على باله عادل إمام بيرد عليه أو يقول له تعال ناقصني ممثل ثانوي أو كومبارس”.

وأضافت: “ترى حبيبي إنت ما تصير فنان إلا بالكويت وبمسرح طارق العلي اللي كله عنصرية، لونك، شكلك، خشمك، ريحتك، إباطك. وباقي المسرحية تفرونها انت لين الحين هدى حسين ما مثلت معاها مو سعاد و لا حياة. مو طاقك الطموح لعادل إمام إنسَ”. وصدم هذا التعليق الكثير من المتابعين وتوجه بعضهم بالانتقاد اللاذع إلى الإعلامية. ورداً على انتقادها للعنصرية في المسرحيات، ذكرها الكثيرون بتعليقاتها القاسية على شكل ملكة جمال الجزائر.