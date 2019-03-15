محمد جراح: إعادة النظر فى حفلات العمالقة على إذاعة الأغانى

أكد محمد جراح، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الإذاعة والمشرف على إذاعة الأغانى، أن إذاعة الأغانى تحتل مكانة كبيرة لدى ملايين المستمعين بحكم ما تقدمه من أغنيات الزمن الجميل، ولكن تحتاج الفترة القادمة لمزيد من التركيز والتطوير

أيضًا خاصة فيما يتعلق بحفلات العمالقة، خاصة أم كلثوم وعبدالحليم حافظ.

وإذاعة بعض الحفلات دون المستوى هندسيًا وفنياً، وأنه سيركز فى الفترة القادمة على هذا الشأن خاصة أن

ذكرى العندليب ستحل نهاية هذا الشهر، وهدفه الأساسى هو الاستمتاع لمستمعى إذاعة الأغانى التى يعتبرها الجميع حائط صد ضد الغناء الهابط الذى نعانى منه منذ عدة سنوات، ولا بد من التنوع نسبيًا بين القديم والحديث مع عدم الإخلال بقواعد إذاعة الأغانى التى ترفع لواء الغناء الأصيل منذ نشأتها.