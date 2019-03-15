محمد جراح: إعادة النظر فى حفلات العمالقة على إذاعة الأغانى

أكد محمد جراح، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الإذاعة والمشرف على إذاعة الأغانى، أن إذاعة الأغانى تحتل مكانة كبيرة لدى ملايين المستمعين بحكم ما تقدمه من أغنيات الزمن الجميل، ولكن تحتاج الفترة القادمة لمزيد من التركيز والتطويرأيضًا خاصة فيما يتعلق بحفلات العمالقة، خاصة أم كلثوم وعبدالحليم حافظ.
وإذاعة بعض الحفلات دون المستوى هندسيًا وفنياً، وأنه سيركز فى الفترة القادمة على هذا الشأن خاصة أن
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