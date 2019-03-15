صور.. توافد الفنانين لحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

توافد عدد من الفنانين وأعضاء لجان التحكيم إلى معبد الكرنك، منذ قليل، لحضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثامنة.

وكان من أبرز الحضور أمينة خليل، سلوى محمد علي، منى هلا، وراجح

داوود.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من رموز الفن المصري والإفريقي وهم المخرج التشادي محمد صالح هارون، والمخرجة البوركينية فانتا ريجينا، والمنتجة التونسية درة بشوشة،

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والفنانة لبلبة، والفنان آسر ياسين، والمخرج عمر عبد العزيز، والفنانة السودانية فايزة عمسين.

وتم إهداء الدورة التي تقام تحت اسم المخرج البوركيني "إدريسا وإدراجو" إلى كلا من الموسيقار المصري اليوناني أندريا رايدر، وفنان الرسوم المتحركة مصطفى الحسن من النيجر، والمخرج المصري توفيق صالح.