محمد نوار: خروج إذاعة القرآن الكريم من القوالب الجامدة أمر حتمى

أكد محمد نوار، نائب رئيس الإذاعة والمشرف على شبكة القرآن الكريم بجانب الشبكة الثقافية، أن إذاعة القرآن الكريم لها مكانة كبيرة فى قلوب الملايين فى مصر والعالم العربى منذ نشأتها قبل 55 عاماً، ولكن لا بد أن نعترف أن إذاعة القرآن الكريم تحتاج للتطوير.

وقال: إن الدكتور حسن سليمان رئيس الشبكة السابق يبذل جهوداً مضنية لتحقيق بعض التطوير تمثل فى البرامج القصيرة التى حازت على إعجاب الملايين أبرزها

«دقيقة فقهية»، ولكننا نحتاج للخروج من القوالب الجامدة بشكل سريع وليس من المعقول أن هذا التشابه لدينا مثلاً 8 برامج خاصة بالتفسير لا بد من إعادة النظر فيها وعدد كبير من البرامج يحتاج للتعديل أو التغيير، حتى التترات لبعض البرامج من غير المعقول هذا الصوت الأجش الذى يعبر عن برنامج الأطفال «براعم الإيمان»، لا بدأن نساير تطور العصر دون أى مساس بثوابت تلك الخاصة بتلاوات العمالقة فى أوقات محددة من اليوم وحتى الابتهالات الإذاعة العريقة وأن تبتعد قدر الإمكان عن القوالب الجامدة.

وأعرب عن رغبته فى عدم وجود أية إعلانات فى إذاعة القرآن الكريم حفاظاً على مكانتها.

وأضاف لا بد من إعادة النظر فى الديباجة وأسلوب تقديم البرامج وأن تتواصل لغة الحوار بين المذيع والضيف، وتعهد بتطوير سريع فى إذاعة القرآن الكريم سيشعر بها المستمع خلال فترة وجيزة، وأكد فى النهاية أن العاملين فى الشبكة لديهم رغبة حقيقية فى إحداث التطوير المنشود.