شاهد.. سليمان عيد يروج لهوجان علي طريقته

نشر الفنان سليمان عيد صوره جمعت الفنان محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز، من كواليس تصوير مسلسل "هوجان"، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق سليمان علي الصورة قائلًا: "نجمين كبار ولاد نجمين كبار.. إستنوني معاهم في مسلسل هوجان في رمضان إن شاء الله"، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه متنبئين للمسلسل وكل فريق العمل النجاح، وأبدوا حماسهم في انتظار المسلسل.



جدير بالذكر أن سليمان عيد يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "هوجان"، مع محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز ، استعدادًا لخوض موسم دراما رمضان من خلاله، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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