آخرهن هنا الزاهد.. أجمل شقراوات السينما المصرية (صور)

تألقت العديد من النجمات ذوات الشعر الأشقر والبشرة البيضاء في ساحة السينما والدراما، وأبرز هؤلاء النجمات..
الفنانة السورية "رغدة" التي اشتهرت بالشعر الأشقر والجمال الذى يخطف الأنظار منذ أول أدوارها، ومن مواليد 26 نوفمبر من عام 1957، وشاركت في العديد منالمسلسلاتوالأفلام، أبرزها : استاكوزا، والمركب وغيرها.
الفنانة المصرية اللبنانية "إيمان"، من مواليد 1 يناير من عام 1945، وشاركت منذ ظهورها في الكثير من الأعمال الفنية، منها أولاد العم، عاد لينتقم.
الفنانة المصرية "شيرين رضا"، من مواليد 12 يوليو من عام 1968، والتي اشتهرت بأدوارها في الكثير من الأفلام المصرية أخرها تراب الماس، والكويسين.
وأخيرا الممثلة المصرية "هنا الزاهد"، من مواليد 5 يناير من عام 1994، والتي شاركت فيالآونة الأخيرة في الكثير من الأعمال سواء التليفزيونية أو السينمائية، منها أيوب، وسكعلى إخواتك.
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