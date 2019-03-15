في ذكرى ميلاد معجزة السينما المصرية.. مقتطفات في حياة الفنانة فيروز

تعد الفنانة فيروز من القلائل الذين جمعوا بين الإستعراض والتمثيل و الغناء في آنًا واحد، على الرغم من قلة الأعمال السينمائية التى شاركت فيها لكن تعتبر من الأيوقونات الفنية البارزة في عالم السينما والمسرح.



مولدها

تعتبر الفنانة فيروز من مواليد القاهرة 15 مارس عام 1943، وتنتمى إلى أصول أرمينية، اسمها الحقيقي "يروز آرتين كالفايان" كما تعد الأخت الكبرى للفنانة الإستعراضة نيللى وابنة عمة النجمة لبلبة.



مسيرتها الفنية

بدأت مشوارها في الفن حينما اكتشفها الفنان الكوميدي المصري، "إلياس مؤدب"من أصل سوري صديق والدها،حينما كان يعزف الكمان عندهم في آحد الأمسيات التى تقيما منزل العائلة ، وكانت الصغيرة ترقص على أنغامه الموسيقية التي يعزفها، حيث لفتت انتباهه بشدة ولاحظ موهبتها وحاول أن ينميها من خلال تأليف وتلحين مونولوج لتغنيه وحدَها، وكان يصتحبها معه في

الحفلات المنزلية التى يحيها لتؤدّي المونولوج، في إحدى المرات، أثارت الطفلة الصغيرة إعجاب الحضور ولاقى أداُءها نجاحًا ساحقًا، فقرر إدخالها مسابقة المواهب في ملهى الأوبيرج الليلي حيث نجاحًا باهرًا ومن ثم إلتف حولها المنتجون من هنا وهناك.



تم أختيارها من قبل الفنان أنور وجدي، ليوقع مع والدها عقد احتكار تتقاضى عنه فيروز ألف جنيه على كلّ فيلم، حيث قام وجدي بتغيير حرف الباء في اسمها إلى فاء، ليصبح "فيروز"بدلا من"بيروز"، ولكى يهيئها لتكون نجمة سينمائية إستعان بمدرب الرقص "إيزاك ديكسون" من خلال عملة في عدة أفلام سينمائية لتدريب الطفلة، لتنطلق هي ووجدي بفيلم ياسمين عام 1950 ليبدأ كل منهم مسيرة حافلة في

عالم الشهرة والأضواء.

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حيث كانت في السابعة من عمرها آن ذاك ، ومن بعدها قدمت العديد من الأعمال الأخرى حتى عام 1959 ثم توقفت عن العمل الفني لفترة لتعود بفيلم بفكر في اللي ناسيني، لكن لم يلقى إعجاب الجمهور مثل باقي الأعمال الأخرى التى قدمتها وهي صغيرة، ربما لأن الجمهورتعود على مشاهدة الطفلة فيروز، لتترك بعده التمثيل نهائيًا وعمرها 16 عامًا حتى وفاتها، حيث كان تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2001 أخر ظهور إعلامي لها.



أعمالها

بفكر في اللي ناسيني، إسماعيل ياسين طرزان، عصافيرالجنة، دهب، الحرمان، فيروز هانم، صورة الزفاف.



زواجها

تعرفت أثناء عملها مع فرقة إسماعيل ياسين على الفنان بدر الدين جمجوم الذي تزوجها عقب فترة قصيرة من أعتزالها، وأثمرت هذه الزيجة عن ابن وابنة هما أيمن وإيمان، كما استمر زواجهما لأكثر من ثلاثون عامًا حتى وفاته عام 1992.



وفاتها

رحلت فيروز عن عالمنا في 30 يناير عام 2016 إثر إصابتها بمرض في الكبد عن عمر يناهز 72 عامًا تاركة خلفها البهجة والسعادة في مجمل أعمالها.