شاهد.. وقوع منى زكي أثناء مداعبة ابنها يونس

نشرت الفنانة منى زكى صورة جديدة لها عبر حسابها على انستجرام وظهرت وهى واقعة على الأرض من أعلى كرسي وذلك أثناء مداعبتها لنجلها الصغير يونس .

وعلقت منى زكى على الصورة وكتبت: " الحمد لله " .



يذكر ان الفنانة منى زكى حلت مؤخرا ضيفة على مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى وحرصت على التقاط صور تذكارية مع كل المحاربات داخل المستشفى، واستمعت إلى قصص كفاحهن وقدرتهن على التغلب على المرض، ولم تتمالك دموعها

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عند سماعها لقصة إحدى المتعافيات ورحلة علاجها، كما تعرفت النجمة على آخر الإنجازات بالمستشفى من المعامل والغرف والأجهزة الحديثة.

ووجهت منى زكى كلمتها للمحاربات قائلة: إن عيد الأم على الأبواب، وأدعو الى تخصيص جزء من هدايا عيد الأم الى بهية ومحاربة السرطان كى يعدن إلى أسرهن أكثر قوة.