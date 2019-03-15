بالصور.. تكريم النجوم العرب بمهرجان كريستال اوارد بلبنان

انتهت فعاليات مهرجان "كريستال اوارد " الذي استمر ثلاثة أيام متتالية في دولة لبنان بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الوطن العربي.

بدأت الفعاليات بعدة جولات سياحية بمناطق جذابة علي جبال لبنان، حيث أقميت حفلا غنائيا كبيرا بمنطقة الشوف حضره النجم طارق لطفي والنجم خالد سليم والفنان خالد ذكي المنتج تامر نعيم وبعض النجوم العرب والمستشار الإعلامي بمصر موسي صبري وأحيا الحفلة السوبر ستار اللبناني المعروف ربيع الأسمر و ولع المسرح بخفة ظله وغناؤه المطرب فادي بدر مصري الهوى لبناني الجنسية.

وأقيم في اليوم الأخير حفل توزيع جوائز المهرجان بمنطقة "مونتي فردي" حيث حرص

رئيس المهرجان سامر الزروي ومحمد عزاقير علي توزيع الجوائز علي النجوم العرب من مصر النجم طارق لطفي والنجم خالد سليم والنجم خالد ذكي والفنان احمد حاتم والمخرج مجدي ابوعميرة والإعلامية هبة الأباصيري والنجم احمد فريد والسيناريست شريف بدر الدين وهاني إسماعيل وأيمن قنديل ومن لبنان النجمة الكبيرة كارمن لبس ودارين حمزة ووجيه صقر والممثل الكوميدي ريمون صليبا وفادي إبراهيم والمخرج احمد المنجد والمطرب ربيع الأسمر والنجم فادي بدر والمطرب ماريو ضو والمطرب وسام الراشد .

ومن سوريا تم تكريم الممثلة والمطربة صفاء سلطان وسحر فوزي والنجمة ديما بياعة وصفوان عابد ومن الكويت النجم الكوميدي داوود حسين ومن تركيا النجم علي بوراك جيلان.

مهرجان "كريستال اوارد" هو مهرجان فني عربي يلقي الضوء علي الشخصيات المبدعة في مصر و الوطن العربي والذين تركوا بصمة كبيرة في مجال الفن وأثروا في الجمهور العربي ويسعي المهرجان الي تبادل الثقافات بين نجوم الوطن العربي والاحتكاك بينهم واشاد سامر الزروي ومحمد عزاقير بالشكر لقناة OTV القناة الراعية للمهرجان حصريا وادارتها.

ويقدم المهرجان جائزة تكريمية سنوية تكرم الشخصيات العامة في كافة المجالات والأمراء العرب وكل شخص قدم عملا ناجحا ونال أعجاب الجمهور العربي وهذه الجائزة تمنح للمثل والكاتب والشاعر والمخرج والمطرب والمنتج والإعلامي الذين أثروا بشخصيتهم الفنية في الجمهور العربي.

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