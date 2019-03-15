أصالة عن حادث نيوزيلندا: الله يرحم المسلمين ويلعن كل إرهابي

استنكرت الفنانة أصالة نصري عبر حسابها الرسمي على تويتر، الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في دولة نيوزيلندا، أثناء صلاة الجمعة.

وكتبت أصالة تغريدة على "تويتر": «الله يرحم المسلمين الّلي راحوا عندّ أرحم الرّاحمين وهمّ

بين يديه.. ويلعن كلّ إرهابي قاسي مجرم نذل من أيّ بلد كان ومهما كان انتماؤه #شهداء_نيوزيلندا».

وشهدت كرايست تشيرش بنيوزيلاندا هجوما عن طريق إطلاق نار

من جانب الإرهابى "برينتون تارانت" على مسجدين مختلفين الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع خلال صلاة الجمعة"، وخلف مقتل العديد من الأشخاص، دون أن تحدد عددهم، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل 49 شخصا.