صور.. منة فضالي تتألق بالكاجوال

نشرت الفنانة منة فضالي عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وقام بها المصور علاء نذير.
ظهرت فضالي في جلسة التصوير بإطلالة صيفية، من خلال اعتمادها علي ارتداء ملابس كاجوال تتناسب مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت بنطلون جينز وتيشرت من
يذكر أن منه فضالي تقوم حاليا بتصوير دورها ضمن أحداث مسلسل قيد عائلي، والذي مقرر عرضه هذا الشهر ويشارك في بطولته عدد من الفنانين علي رأسهم ميرفت أمين وبوسي وعزت العلايلي.
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