موجز الفن: هكذا سيحمي محمد رمضان معجباته من التحرش وإستدعاء ميريام كلينك إلى المحكمة بتهمة تهديد...

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية إستدعاء ميريام كلينك إلى المحكمة بتهمة تهديد شاعر بالقتل هكذا سيحمي محمد رمضان معجباته من التحرش في حفله خاص "الفن"- سحر فوزي: هذا ما سيجمعني بضرتي جيني إسبر ماغي بو غصن تشيد بـ نهلة داوود :"إنت ست الستات" حورية فرغلي تكشف مراحل علاجها...وهل مشاركتها في "ياسمينا" بخطر؟ خاص- زياد برجي بين ألبومه وإليسا ونانسي عجرم خطيب جينيفر لوبيز مشوه الوجه بعد مزاعم خيانته لها ..فهل حصل الخلاف؟- بالصور المزيد المزيد

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