رلى حمادة مؤثّرة حقيقية على مواقع التواصل الإجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - سنوات طويلة مرت على وجودها في الدراما اللبنانية، ومن الطبيعي اذا قلنا انها من افضل من دخل الدراما اللبنانية على الاطلاق، لكن رلى حمادة ليست بارعة فقط في التمثيل وباتقان ادوارها والتنويع بها انما هي بارعة بطريقة تصرفها على السوشيل ميديا والمنشورات، التي تحرص على وجودها فهي مؤثرة حقيقية وجريئة ايضا.

رلى دعمت المرأة بخطوة جديدة حيث انها اكدت إن على المرأة أن تكون قوية ومبدعة وحرة وحالمة،

وطالبت النساء أن يشترين "تي شيرت" مخصصة لدعم قضيتهن، يعود ريعها لمساندة مركز دعم النساء وضحايا العنف في منظمة كفى، المعنية بحقوق المرأة.

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واذا عدنا ببعض منشوراتها نرى دعمها للقضايا الانسانية وخصوصا تلك المتعلقة بالمرأة الحرة ومثلا : " أصبح للميدل إيست ٥ نساء لبنانيات كابتن طائرات.

ايضا تشجع رلى على القراءة: " كتاب يجب على كل انسان يهتم بالمسرح اللبناني ان يقرأه . كونوا على الموعد .

وايضا كانت قد غردت: " مش مهم انو نادين لبكي ما اخدت اوسكار افضل فيلم اجنبي لعام 2019 المهم انها وصّلت فيلمها للأوسكار،كفرناحوم ومعه نادين لبكي رح يبقوا مفترق طريق بصناعة سينما لبنانية بتتحدّى احباطات بلدنا وناسه وبتشعّ من عيون جيل سينمائي مصرّ يفتح طريق بتشبه طموحاته وتطلعاته .مبروك نادين ".