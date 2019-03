سنوب دوغ إعتنق الإسلام وأطلق النار على ترامب.. وخط منتجات من الماريغوانا خاص به

إشتهر سنوب دوغ بغناء الهيب هوب والراب و التمثيل، وتكمن شهرته بفضل المنتج ومغني الراب dr.dre، الذي لازمه في أغلب ألبوماتهما الناجحة، حيث يشتركان بها سوياً.

سبب تسميته سنوب دوغ

يعود سبب تسميته بـ سنوب دوغ إلى والدته حيث أنها كانت تلقبه بـ سنوبي، وكان اسمه في البداية سنوب دوغي دوغ وبعد فترة من الزمن غيّر اسم الشهرة إلى سنوب دوغ الذي هو عليه الآن ، والبعض يناديه باسم بيغ سنوب دوغ.

نشأته في الشارع بين الجريمة والمخدرات

نشأة سنوب دوغ لم تكن سليمة، حيث أنه قضى معظم أوقات طفولته ومراهقته في الشارع، ودخل في عدد من العصابات التي تروّج للجريمة والمخدرات.

وتمّ إلقاء القبض عليه أكثر من مرة إحداها عندما كان يبلغ الـ12 من عمره وذلك بتهمة بيع المخدرات، هذا إضافة إلى سجنه 3 سنين بتهمة تدخين حشيشة الماريغوانا في مكان عام.

بعد انهاء سنوب دوغ لدراستة الثانوية أصبح معروفاً بأغاني الغانغستا راب التي تدعو للعنف ويفختر بها كثير من الأميركيين الأفارقة في الساحل الغربي للولايات المتحدة.

مسيرته الفنية

بعد خروجه من السجن بدأ سنوب دوغ بكتابة الأغاني مع صديقه الحميم Warren G شقيق dr.dre، الذي أعجب كثيراً بأسلوبه ليعرض عليه أن يشاركه في أغنية Deep Cover، والتي حقق من خلالها سنوب دوغ نجاحاً كبيراً، وبعدها أصدرا سوية ألبوماً بعنوان "The Chronic".

في عام 1993، كان سنوب دوغ على إستعداد لإطلاق أول ألبوم له بعنوان "Over The Counter" والذي شاركه في بعض أغنياته dr.dre ولكن هذا الألبوم لم يطرح رسمياً حيث واجه سنوب دوغ مشاكل بإتهامه بقتل Phillip Woldermarian أحد أعضاء العصابات الذي كان سنوب دوغ متورطاً معه، وبعد أن أثبت أنه لم يرد قتله وإنما حدث الأمر دفاعاً عن النفس دامت مشاكله مع العصابات إلى أكثر من ثلاث سنوات، وبعد ذلك هدأت الأوضاع.

وفي العام نفسه أطلق سنوب دوغ ألبوم Doggystyle وتوالت بعدها أعماله وألبوماته، نذكر منها No Limit Top Dogg، Dead Man Walkin، Tha Last Meal، Death Row's Greatest Hits، Welcome To Tha Hous، Paid tha Cost to be da Boss وHANGOVER Feat PSY.

ولم يقتصر عمل سنوب دوغ الفني على الغناء فقط، بل كانت له مشاركات في العديد من الأفلام إضافة إلى برامج الواقع، كما أسس في العام 2015 شركة إعلامية اسمها "Merry Jane" تركز فقط على الماريغوانا.

حياته الخاصة

سنوب دوغ متزوج من سيدة تدعى شانتي برودوس ولديهما ثلاثة أطفال.

حصوله على نجمة وتهنئته لنفسه

حصل سنوب دوغ العام الماضي على نجمة في ممر المشاهير بـ هوليوود، بحضور زوجته وأبنائه ومقدم البرامج جيمي كيميل والمغني فاريل ويليامز وغيرهم.

وفي الكلمة التي ألقاها للمناسبة حرص سنوب دوغ على تهنئة نفسه قائلا:" أريد أن أشكر نفسي على الإيمان بي وعلى القيام بكل هذا العمل الشاق، أريد أن أشكر نفسي على عدم أخذ أيام عطلة وعدم الاستسلام".

وأضاف:" أريد أن أشكر نفسي على كوني مانحاً دائماً وأحاول أن أقدم أكثر مما أتلقاه، أريد أن أشكر نفسي على محاولتي فعل الصواب والبعد عن الشيء الخاطىء، أريد أن أشكر نفسي لأنني كنت على طبيعتي طوال الوقت، سنوب دوغ".

إصدراه كتاباً للطبخ

أصدر سنوب دوغ عام 2018 كتاباً للطبخ، يحمل عنوان "from crook to cook".

ويضمّ هذا الكتاب 50 وصفة لمختلف المأكولات والمشروبات المفضلة للسنوب دوغ، كطبق ماك أند تشيز MAC & CHEESE، الدجاج المقلي، فطائر waffles وغيرهم.

مشهد إطلاقه النار على دونالد ترامب

أثار سنوب دوغ جدلاً كبيراً بعد أن ظهر بمشهد في كليب أغنيته "لافاندر" وهو يشهر سلاحاً غير حقيقي في وجه شخصية تجسد دور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويطلق طلقة تخرج في هيئة علم مكتوب عليه كلمة "بانغ (إنفجار)".

وردّ ترامب على تصرف سنوب دوغ هذا وكتب عبر حسابه على احد مواقع التواصل الإجتماعي: "تخيلوا مدى الاحتجاج لو كان سنوب دوغ... صوب المسدس وأطلق النار على الرئيس أوباما؟ فترة من السجن!".

إعتناقه الإسلام

أعلن سنوب دوغ إسلامه رسمياً، في عام 2017 بحسب ما تناولت الموضوع عدد من وسائل الإعلام الأميركية التي نشرت أخباراً متضمنةً بعض تفاصيل، منها حضوره عندما كان يلقي زعيم «نيشان أو إسلام» لويس فرقان، خطبة.

وعندما سئل عن أسباب تواجده أجاب بقوله: "أنا بالفعل داخل أمة الإسلام، ولهذا فأنا موجود هنا". وأضاف: "أنا محام من أجل السلام، وأنا عضو فى حركة سلام منذ تعاملت مع الموسيقى".

وكان سنوب دوغ ظهر لأول مرة في أجواء إسلامية فى يوم الخلاص السنوي الذي تعقده مجموعة دينية في شيكاغو في آذار/مارس عام 2009، وعندما سئل عن سبب الحضور وقتها تحدث عن الدين الإسلامي بشكل إيجابي، لكنه لم يبد استعداداً واضحاً لدخول الإسلام وقال: "إنه يعمل ما هو صحيح ويمثل ما هو صحيح، وذلك هو سبب حضوره".

إطلاقه خط منتجات من الماريغوانا

قدم سنوب دوغ علامة تجارية بعنوان "Leafs By Snoop"، والتي هي للمنتجات المستخلصة من نبته الحشيش أو الماريغوانا، والتي ستشمل أغذية مستوحاة من خلاصة الحشيش، وزهور الماريغوانا والزيوت المركزة المستخلصة من النبتة.

وستعرض هذه المنتجات للبيع في عدد من المراكز الطبية ونقاط توزيع الماريغوانا في ولاية كولورادو الأميركية، حيث سمح ببيع الماريغوانا قانونياً عام 2013.

سنوب دوغ وتامر حسني

شارك سنوب دوغ الفنان المصري تامر حسني في كليب أغنيته "سي السيد" عام 2013، حيث تردد بعدها عن أن العلاقة بينهما لم تنقطع منذ ذلك الوقت، وأن حسني كان يحرص دائماً على التواصل معه وزيارته لدى تواجده في الولايات المتحدة الأميركية.