معجبون ومعجبات وصلوا إلى قلوب نجوم ونجمات هوليوود فتزوجوهمطوني أبي كرم لـ"الفن": لم أسئ لـ رامي عياش...

ميرنا وليد - بيروت - تمكن الكثير من معجبين ومعجبات نجوم ونجمات هوليوود من الوصول إلى قلوب نجومهن ونجماتهم المفضلين، حتى وصل الأمر إلى الزواج.
ونورد لكم العديد من هذه التجارب التي حصلت في هوليوود:
-جوليا روبرتس وداني مودر: جوليا روبرتس التقت بأحد معجبيها وهو مصور سينمائي خلال تصوير فيلمها the mexican وتزوجا.
-مات دايمون ولوسيانا بوزان: مات دايمون ولوسيان التقيا بمطعم كانت تعمل فيه الأخيرة، وتزوجا.
-طوم برايدي وجيزيل بوندشن التقيا على أحد شواطئ ريو دي جانيرو وكانت جيزيل احدى معجباته وتزوجا في شهر شباط/فبراير عام 2009.
-جيسكا ألبا التقت بمساعد الانتاج في موقع تصوير فيلم "Four Fantastic " كاش وارين وكان معجباً بها وتزوجا عام 2008.
-معجب النجمة آن هاثاواي آدم شولمان إلتقيا في موقع تصوير فيلم كان يمثّل فيه شولمان وأعلنا خطوبتهما عام 2011 وتزوجا في شهر نوفمبر عام 2012.
-كيلي بريستون كانت من عشاق جون ترافولتا منذ كانت في السادسة عشرة من عمرها وتزوجته.
-الفيس وبريسيلا بريسلي: بريسيلا كانت من معجبات النجم الراحل الفيس بريسلي وطلبت من صديق العائلة أن يعرفها عليه. وبالفعل التقيا في حفل أقيم في منزله، تزوجا عام 1967 وانفصلا بعد 6 سنوات.
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