طوني أبي كرم لـ"الفن": لم أسئ لـ رامي عياش في أغنية "أمي"

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن طرح الشاعر والملحن اللبناني طوني أبي كرم أغنية "أمي" بصوت الفنان رامي عياش، ألحان وتوزيع إحسان المنذر، وهي أغنية قديمة له، إتصل موقع "الفن بأبي كرم لنستفسر منه عن توقيت إعادة طرح هذه الأغنية من جديد بصوت عياش، فقال لنا أن لا خلفيات لطرح الأغنية من جديد بهذا التوقيت سوى أنها بمثابة إستذكار لوالدته الراحلة، وكهدية منه لها خصوصاً مع إقتراب عيد الأم.

ونفى أبي كرم أن يكون إستقصد طرح الأغنية الان بصوت رامي عياش كونها قديمة، وقد حدث تغيير في صوت عياش بعد هذه المدة، حتى لا يُفهم أنه أساء له بطرحها الان، وقال: "كل ما في الأمر أنني أحببت إستذكار والدتي بهذه الأغنية".

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