ميرنا وليد - بيروت - منذ ان أطلق الفنان وائل كفوري اغنية ولاد الحرام استطاع ان يحقق ارقاما جيدة جدا حيث وصلت الاغنية الى اكثر من 3 ملايين مستمع بأسبوع ، ومن خلال الفيديوهات الاكثر تداولا بلبنان احتل المرتبة الاولى لأيام عدة.
وقد عرضت قناة bbc بالعربي تقريرا بعنوان "فيديو اه يا حنان في السعودية يتحول إلى أغنية وريميكس ويجتاح المنصات" وقد استطاع الفيديو ان يحتل المرتبة الاولى بالفيديوهات الاكثر تداولا بينما احتلت اغنية ولاد الحرام المرتبة الثانية.
ومن المعروف ان أسير الاحزان قد اخذ حيزا واسعا في الايام الاخيرة بعد انتشار الاغنية في الاماكن العامة وحتى اماكن السهر.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري وأسير الأحزان يتنافسان على الصدارة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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