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ميرنا وليد - بيروت - حلّ الممثل علي منيمنة ضيفا على برنامج "نجوم الفن"، الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير هلا المر.
تحدث منيمنة كيف دخل عالم الفن بالصدفة عبر مسرح الاطفال، وحقق نجاحاً كبيراً رغم ان الدور حينها لم يكن له.
وقال منيمنة إن هناك محاولات لتقديم مسرحيات جيدة، وإنه يعتز بمشاركته في مسرحية "الملف" للممثل أحمد زين، من إخراج الممثل طارق تميم، وإعتبر منيمنة الممثل أحمد الزين مدرسة وعلمه الكثير، خصوصا الانسانية وطريقة تعاطيه مع الناس.
كما وتحدث منيمنة عن عمله مع الممثلة والمخرجة نضال الأشقر، وأعرب عن خوفه من تجسيد أدوار كوميدية على المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- علي منيمنة يعبّر عن خوفه من هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.