خاص وبالفيديو- علي منيمنة يعبّر عن خوفه من هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - حلّ الممثل علي منيمنة ضيفا على برنامج "نجوم الفن"، الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير هلا المر.

تحدث منيمنة كيف دخل عالم الفن بالصدفة عبر مسرح الاطفال، وحقق نجاحاً كبيراً رغم ان الدور حينها لم يكن له.

وقال منيمنة إن هناك محاولات لتقديم مسرحيات جيدة، وإنه يعتز بمشاركته في مسرحية "الملف" للممثل أحمد زين، من إخراج الممثل طارق تميم، وإعتبر منيمنة الممثل أحمد الزين مدرسة وعلمه الكثير، خصوصا الانسانية وطريقة تعاطيه مع الناس.

كما وتحدث منيمنة عن عمله مع الممثلة والمخرجة نضال الأشقر، وأعرب عن خوفه من تجسيد أدوار كوميدية على المسرح.

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