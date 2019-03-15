بالصورة- قصي خولي: هذه شريكتي الغالية بحسنها وجمالها

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Mar 15, 2019
تستمر شركة صبّاح اخوان في تصوير في مسلسل “خمسة ونص” تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر، بطولة نادين ن. نجيم، قصيّ خولي، مُعتصم النهار، وغيرهم.
في نفس السياق، نشر قصي خولي صورة تجمعه مع نادين ن. نجيم من كواليس التصوير وكتب: “وهي شريكتي الغالية بحسنها وجمالها وبـ “خمسة ونص” والله ولي التوفيق“.
يجسد قصي شخصية رجل أعمال متسلط، نادين تجسد شخصية دكتورة اورام سرطانية.
نذكر ان المُنتج صادق الصبّاح وقع اختياره على النجمة شيرين عبد الوهاب لغناء شارة مُسلسل “خمسة ونص”.
الشارة ستحمل عنوان “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي و توزيع جيمي حداد.
المسلسل سيعرض خلال شهر رمضان المبارك.
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