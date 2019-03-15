آمبر هيرد تُؤكّد انفصالها بقُبلة حارّة مع "حبيب جديد".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدتْ الكاميراتُ الممثلةَ آمبر هيرد في لحظة حميمية مع المخرج أندريس موسشيتي، مما يُؤكّد انفصالها عن رجل الأعمال الأمريكي فيتو سنابيل، والذي شوهد برفقة العارضة دينيس شيفر.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدت آمبر (32 عامًا) في غاية السعادة برفقة حبيبها الجديد، عندما رصدتها العدسات تخرج من أحد المنازل في لوس أنجلوس برفقة أندريس، بابتسامة عريضة قبل أن تُقبّله.

هذا واعتمدت آمبر إطلالة بسيطة تألّفت من توب وتنورة سوداء نسّقتهما مع معطف طويل بدرجة هادئة من اللون الكاكي، وأكملت إطلالتها بتسريحة ضفائر بسيطة، كما اختارت الظهور بطبيعتها دون مكياج.

ولفتت آمبر أنظار عاشقات الموضة بحملها معطفًا مزينًا بنقشات الورود من تصميم "Brock Collection".

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ونسّق المخرج إطلالته مع حبيبته آمبر، حيث ارتدى معطفًا باللون الكاكي أيضًا نسّقه مع سترة باللون النبيذي وبنطلون بيج كلاسيكي، وتكشف الصور ما يجمع بين الثنائي من حب.

ويجدرُ بالذكر أن علاقة آمبر بفيتو بدأت في مايو 2018، وكان آخر ظهور لهما في يناير الماضي، ولكن ظهور فيتو الأخير يوم الثلاثاء مع العارضة يُؤكّد انفصالهما، حيث كشفت بعض التقارير أن الثنائي كانا يتغازلان ويضحكان بعد قضاء موعد عشاء سويًا.

ويأتي ظهور آمبر الأخير وسط أزمتها مع جوني ديب، الذي طالب مؤخرًا بدفع آمبر تعويضًا بقيمة 50 مليون دولار بتهمة التشهير، وحتى الآن لا تزال الإجراءات القضائية جارية.