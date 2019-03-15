شكرا لقرائتكم شاهد مصرية ترسم الفنانين بالقهوة.. الصدفة هي السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سارة مدحت.. فنانة تشكيلية مصرية ترسم بالقهوة واستطاعت تقديم صور كاملة لرموز الفن الجميل عرضتها في أقدم وأعرق المعارض الفنية في مصر ونالت استحساناً واسعاً.

سارة روت لـ"العربية.نت" كيف بدأت التوجه في هذا النوع من الرسم، وقالت إن الصدفة وحدها قادتها لذلك فهي من عشاق القهوة وتلازمها خلال رسمها لكل لوحاتها، وفي إحدى المرات كانت ترسم بالألوان الزيتية، وحدث بالخطأ أن وضعت الريشة في فنجان القهوة ولم تنتبه إلا بعد أن رسمت اللوحة ولاحظت أن لون القهوة له تأثير مميز على اللوحة.

بدأت سارة، كما تقول، في تجربة الإضاءة المختلفة للون القهوة على اللوحة، ولاحظت أنه يعطيها تميزاً وعراقة، مشيرة إلى أن القهوة من الخامات الصعبة في الاستخدام خاصة على اللوحات البيضاوية.

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وقع اختيار سارة على هذا الشكل واللون من الرسومات ليتناسب مع الفنانين الذين اختارتهم لرسمهم على لوحاتها، ومنهم هند رستم، ونجلاء فتحي، وشكري سرحان، ورشدي أباظة وحسين رياض وسعاد حسني.

وتضيف أن اللوحة الواحدة التي تقوم برسمها لأي فنان تستغرق نحو ساعتين، وتضع فيها ما لا يقل عن ربع كيلو من القهوة والقهوة سريعة التحضير حيث تقوم بخلطهما لكي تحصل على الدرجات المختلفة من اللون.

سارة، التي تخرجت في كلية الفنون التطبيقية من جامعة حلوان، شاركت في العديد من المعارض الدولية والمحلية، وأقامت معرضاً قدمت فيه أحدث لوحاتها باستخدام القهوة، وتؤكد أن عائلتها كان لها دور كبير في تشجيعها لاقتحام هذا المجال وهذا النوع من الفن.