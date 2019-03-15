"الفنانة سماح السعيد تنضم لأسرة مسلسل "حدوته مرة

أنضمت الفنانة الشابة سماح السعيد لأسرة مسلسل حدوته مرة مع غادة عبد الرازق والمقرر عرضه في رمضان القادم وتدور أحداثه حول سيدة تتعرض لكثير من الظلم في حياتها وتحاول الوقوف على قدميها من جديد .

الجدير بالذكر أن سماتح السعيد قدمت مجموعة من المسلسلات القوية خلال الأعوام السابقة منها حضرة المتهم أبي مع نور الشريف ومسلسل أبو ضحكة جنان مع أشرف عبد الباقي و الخواجه عبد القادر مع يحيى الفخراني وقدمت مع الفنان محمد صبحي مسرحية خيبتنا .

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