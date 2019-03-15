أنضمت الفنانة الشابة سماح السعيد لأسرة مسلسل حدوته مرة مع غادة عبد الرازق والمقرر عرضه في رمضان القادم وتدور أحداثه حول سيدة تتعرض لكثير من الظلم في حياتها وتحاول الوقوف على قدميها من جديد .
الجدير بالذكر أن سماتح السعيد قدمت مجموعة من المسلسلات القوية خلال الأعوام السابقة منها حضرة المتهم أبي مع نور الشريف ومسلسل أبو ضحكة جنان مع أشرف عبد الباقي و الخواجه عبد القادر مع يحيى الفخراني وقدمت مع الفنان محمد صبحي مسرحية خيبتنا .
وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا
- الفنانة غادة عبد الرازق تبدء تصوير مسلسلها الجديد حكاية مرة
- يحيي الفخراني يستعد لعرض مسرحيته الجديدة "الملك لير"
كانت هذه تفاصيل خبر "الفنانة سماح السعيد تنضم لأسرة مسلسل "حدوته مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.