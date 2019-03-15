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شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب البريطاني بن بلات: إلين ديجينير ألهمتنى لتحقيق ذاتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل والمغنى وكاتب الأغانى البالغ من العمر 25 عامًا، بن بلات، فى برنامج The Ellen DeGeneres Show يوم الخميس (14 مارس).
وخلال ظهوره ، تحدث بن عن ألبومه الشخصى الأول الذى كان السبب فى اتساع دائرة علاقاته وكشف كيف ألهمته إيلين ديجينير ليحقق نفسه ويصل لما يحلم به، كما شمل حديثه فى البرنامج الترفيهى، دوره فى بطولة فى مسلسل المنتج والمخرج ريان مورفى القادم من نيتفليكس " The Politician".
وخلال البرنامج توجه بلات إلى المسرح لأداء اغنية "Temporary Love" من ألبومه الأول والجديد.
وكان بلات قد حصل على العديد من الجوائز لعل آخرهم كان فى عام 2017 وهى" جائزة تونى لأفضل ممثل فى مسرحية استعراضية غنائية" ، و" جائزة جرامي لأفضل ألبوم مسرحي موسيقى" فى عام 2018.
بلات يؤدى أغنيته
بلات
بن بلات وإيلين ديجينير
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