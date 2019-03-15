بالفيديو- "الأكشن مستمر".. الإعلان الأول لمسلسل "كلبش 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شروق محمد: نشر المنتج تامر مرسي عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" تيزر مسلسل "كلبش 3" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل. وعلق مرسي على الفيديو قائلًا: "تامر مرسي رمضان 2019". والمسلسل من بطولة الفنان أمير كرارة، هشام سليم، روجينا، عمر الشناوي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وحقق الجزآن الأول والثاني منه نجاحًا كبيرًا وقت عرضهم.

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