محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ معبد الكرنك في قلب مدينة الشمس "الأقصر" في استقبال نجوم حفل افتتاح ثامن دورات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

ويشهد الحفل الذي سينطلق بعد دقائق، حضور الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، الفنانة منى هلا التي تشارك في المسابقة الرسمية بفيلم "ليل خارجي"، الفنانة إلهام شاهين، المخرج أحمد رشوان، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة أمينة خليل "عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة"، المخرج أمير رمسيس.

كما تواجدت المنتجة درة بوشوشة، المخرج سمير سيف عضو لجنة مسابقة الحريات، الدكتور مسعد فودة "نقيب السينمائيين"، المخرج شريف مندور.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتُقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر توافد نجوم الفن على حفل افتتاح ثامن دورات "الأقصر للسينما الإفريقية" في "الكرنك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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