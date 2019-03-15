بالفيديو.. نجل وفاء عامر يكشف أحدث أغنياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة وفاء عامر، مقطع فيديو جمعها بابنها "عمر"، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام".

وظهر عمر في الفيديو يكشف أحدث أغنياته "اشبع منها"، احتفالًا بعيد الأم، والتي سيتم طرحها الأسبوع المقبل كما أعلن في الفيديو.

وعلقت عامر على الفيديو: "يارب يصبر كل اللي ماعندوش ماما".

وتشارك وفاء في بطولة فيلم "براءة ريا وسكينة" بطولة حورية فرغلي، منة فضالي، محسن منصور، لطفي لبيب، وياسر علي ماهر، من تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش، كما تشارك أيضًا في مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين صبري، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.