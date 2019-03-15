تجمع المخرج والمؤلف.. صورة من كواليس "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - (الخليج 365): نشر الكاتب والمؤلف أحمد مراد، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة، جمعته بالمخرج مروان حامد من كواليس فيلم "الفيل الأزرق 2". وعلق مراد على الصورة قائلًا: "الفيل الأزرق2". والفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وهند صبرى، وإياد نصار، وخالد الصاوي، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم الصيف المقبل. ​

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