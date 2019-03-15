مصطفى خاطر يدخل دار القضاء العالى من أجل «طلقة حظ»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم المصري مصطفى خاطر، تصوير عدد من مشاهده فى مسلسل “طلقة حظ”، يوم الجمعة 15 مارس، فى دار القضاء العالى ويستمر التصوير فى نفس الديكور يوم واحد، وينتقل خاطر لديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية فى المسلسل، ومن المقرر عرض العمل فى موسم السباق الرمضانى القادم 2019.

وكان مخرج العمل أحمد خالد أمين، قد انتهي من تصوير 5 أسابيع كاملة فى أحداث العمل الذى انطلق فى وقت مبكر من هذا العام، حيث يتم التصوير بشكل يومى دون توقف باستثناء فترة الحداد بسبب وفاة والدة بطلة العمل مصطفى خاطر والتى توقف فيها التصوير لبضعة أيام.

ويشارك في بطولة مسلسل “طلقة حظ” بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.