مادونا ترتدي الحجاب.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مادونا، جمهورها بنشر صور لها بالحجاب، مدونة تعليقات “غامضة” عليها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

النجمة العالمية مادونا، ظهرت في 3 صور بالأبيض والأسود، مرتدية حجاب منقوش، بالإضافة إلى أزياء “كاجوال” قاتمة اللون.

وكتبت مادونا 3 تعليقات منفصلة، على كل صورة لتكون الجملة التالية: قديسة أم مذنبة.. كان هناك وقت، تخير المرأة بين هذين الأمرين.

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ومن الملاحظ أن الصور قد حظيت بتفاعل واسع بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الصورة، خلال الساعات الماضية على مئات الآلاف من تسجيل الإعجاب والتعليقات، المؤكدة حبهم لها في جميع الحالات.

وكانت مادونا قد احتفلت، مؤخرا، بالذكرى الثلاثين على صدور أغنيتها الشهيرة “Like a Prayer”، حيث وضعت المغنية البالغة من العمر 60 عامًا على حساباتها الرسمية على تويتر وإنستجرام الفيديو كليب، والذى كان مثيرًا للجدل بشكل لا يصدق فى ذلك الوقت.

وكشفت النجمة العالمية عن مدى الجدل الذى أحدثه الفيديو فور صدوره، على الرغم من أنه يبدو عادياً إلى حد ما وفقًا لمعايير اليوم، وقالت مادونا: منذ 30 عامًا، أصدرتُ أغنية Like a Prayer، وصورت لها فيديو كليب تسبب فى الكثير من الجدل وقتها، لأننى قبلت قديسًا ذو بشرة سمراء، ورقصت أمام صليب تشتعل به النيران، وحينها قمت أيضًا بعمل إعلان دعائى مع إحدى شركات المشروبات الغذائية، الذى تم حظره نظرًا لأن الفيديو الخاص بى كان غير مناسب.