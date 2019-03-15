كاميرات المراقبة تفجر مفاجأة حول اعتداء مايكل جاكسون على الأطفال.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشر موقع فني عالمي معني بأخبار المشاهير، مقطع فيديو جديد لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، يرجع تاريخه إلى عام 1989، خلال تسوقه داخل أحد المتاجر الامريكية.

وبحسب الموقع فإن مايكل جاكسون كان بحوزته طفل صغير يدعى جيمس سافيتشوك ، حيث تم التقاط المقطع من كاميرات مراقبة المركز التجارى الواقع فى منطقة سيمى فالى بولاية كاليفورنيا، وكان يرتدى ثوباً رخيصاً للتسوق لشراء مجوهرات مع الصبى الصغير، كما كان يضع، أسنانًا مزيفة وشعر مستعار.

واعتقد الأمن أنه بدا مشبوهاً وأوقف حينها جاكسون بالفعل، ظنًا أنه ذاهب لسرقة المتجر، وغطت العديد من وسائل الإعلام القصة فى ذلك الوقت لأنه كان يتم استجواب مايكل جاكسون باعتباره لصًا محتملاً.

وتأكد أن الصبى فى الفيديو هو النجم سافيتشوك، ولكن لم يكن أحد يعرف ذلك فى هذا الوقت، وأكد تقرير الموقع أنه فى بداية الامر، اشترى مايكل اللعب فقط وبعض النظارات الشمسية فى ذلك اليوم.

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وكانت الخادمة الشخصية السابقة للنجم والمطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، والتي تدعى أدريان ماكمانوس، قد أدلت بتصريحات صادمة عن ملك البوب، تخص زوجته ليزا ماري بريسلي.

الخادمة أكدت أن مايكل جاكسون لم يكن يحب زوجته، وإنما ارتبط بها من باب الطمع لأنها ابنة الفنان المعروف والثري إلفيس بريسلي، حيث كان يطمع بثروة بريسلي وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعماله.

وعن اتهام ويد روبنسون وجيمس سيفشاك للمطرب العالمي الراحل بالإعتداء عليهما حينما كانا طفلين أيدت ماكمانوس كلامهما وقالت: لم يقض ليلة واحدة مع زوجته ليزا واستبعد أن يكونا قد أقاما علاقة جنسية خلال زواجهما.

وشددت خادمة ملك البوب الراحل على أن الطباع الغريبة لجاكسون وإدمان المخدرات تسببا بانهيار العلاقة الزوجية مع زوجته.