جائزة قيّمة من فيفي عبده للفائز بهذه المسابقة

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت النجمة المصرية فيفي عبده في منشور لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، عن مسابقة للمواهب الشابة.

وعلّقت فيفي عبده على الفيديو الذي نشرته أمس، لباقة ورد تحمل اسمها، قائلة “أنا آسفة كان المفروض أطلع لايف إمبارح أنا والكوتش مدربة الطاقة الايجابية، لكن كان فيه عطل في انستجرام وأنا كمان عندي دور برد شديد”.

وتابعت إن شاء الله هنأجل اللايف ليوم الأربع الجاي ٢٠ مارس الساعة ٩ مساءً، اللايف ده هنختار فيه فائز أو فائزه لمسابقة المواهب الشابة والجائزة هتكون 1000 دولار”.

نُشير إلى أن فيفي عبده أعلنت أن هذه المسابقة لكلّ أنواع الفنون وطرحت هاشتاغاً خاصًا للتواصل مع جمهورها ونشر الفيديوهات.