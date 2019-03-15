راغب علامة في جلسة غنائية فريدة مع أنغامي

متابعة بتجـــــــــــرد: تعاون مميّز جمع السوبر ستار راغب علامة بشركة أنغامي في تجربة فريدة، وعمل لافت تقدّمه الشركة للمرّة الأولى مع صاحب لقب نجم النجوم.

جلسة غنائية مذهلة بنت لها أنغامي خصّيصًا للسوبر ستار استوديو ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير مجموعة رائعة من أغنياته القديمة التي سوف تُقدّم بتوزيع جديد، إضافة لأغنيته الجديدة “صدفة” التي كتبتها ولحّنتها الفنانة إيمان النوري، والتي سوف تشكّل مفاجأة لكلّ عشّاق السوبر ستار بمضمونها الذي سيُرجعنا بالذاكرة إلى النجاح الكبير الذي حقّقته أغنيته الشهيرة “آسف حبيبتي”.

الجلسة الغنائية المميّزة حملت اللون الأبيض عنوانًا لها، وحلّ عليها نجلا راغب، خالد ولؤي ضيفيْن مميّزّيْن، وشاركا والدهما التصوير أيضًأ، وإرتدوا جميعًا اللون الأبيض.

قدّم راغب علامة آداءً رائعًأ في الأغاني التي سجّلها بشكل حيّ ومباشر أمام الكاميرا، وكأنّ شيئًا لم يتغيّر طيلة السنوات التي مرّت على تقديمه لها، لا بل على العكس إزداد صوت السوبر ستار جمالًا وشجنًأ، في الوقت الذي إكتسبت فيه صورته مزيدًا من الوسامة والسحر.

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كما شارك رئيس شركة باكستايدج بروداكشن خضر علامة، شقيق راغب، في الجلسة الغنائية عزفًا على الغيتار في أغنية “بتذكّر يا إمّي” التي كتبها ولحّنها الفنان الياس الرحباني، مذكّرًا الجمهور بأيّام المهرجانات والحفلات الكبيرة التي لطالما رافق فيها خضر شقيقه عزفًا على المسرح.

يُذكر أن هذه الجلسة الغنائية قد تمّ تصويرها تحت إدارة المخرج جاد شويري الذي إنضمّ حديثا لشركة أنغامي لإدارة وتطوير قسم الإنتاجات الخاصّة بها، علمًا أنّه من المتوقّع صدور هذا العمل المميّز الذي جمع بين راغب علامة وأنغامي خلال الأيّام المقبلة.