البرلمان العراقي يبحث استبدال النشيد الوطني بأغنية لـ كاظم الساهر

متابعة بتجـــــــــرد: أشارت عدّة تقارير عراقية إلى أنّ رئيس كتلة نيابية في البرلمان العراقي تقدّم باقتراح قانون لإستبدال النشيد الوطني الحالي للبلاد بأغنية أخرى.

هذا الإقتراح الذي يحمل موافقة 70 نائبا من مختلف الكتل السياسية، رُفع إلى رئيس مجلس النواب، وينص وفق ما ذكرت المواقع على تحويل قصيدة الشاعر أسعد الغريري “سلام عليك يا رافديك” التي غناها ولحنها كاظم الساهر، إلى نشيد وطني جديد للبلاد.

وأحال رئيس مجلس النواب مقترح القانون الى لجنتي القانونية والثقافة والإعلام بغية اكمال تشريعه.

يذكر أن النشيد الوطني العراقي الحالي هو نشيد الثورة العربية من القرن الماضي.