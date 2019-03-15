فرقة مشروع ليلى على خشبة مسرح الأولمبيا في باريس

متابعة بتجـــــــــــرد: هزت فرقة مشروع ليلى اللبنانية خشبة مسرح قاعة الأولمبيا الأسطورية ليلة أمس في العاصمة الفرنسية باريس. وقدمت الفرقة عرضاً مميزاً بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيسها. وغردت الفرقة صورة لها مع الجمهور وشكرت كل من دعمها في خلال مسيرتها الفنية حتى تكون أول فرقة لبنانية مستقلة تعزف على خشبة مسرح الأولمبيا.

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