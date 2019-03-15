فنانون يتذكرون كواليس العمل مع عبدالله غيث

في عام 1993 رحل عن عالمنا الفنان الكبير عبدالله غيث أحد أقوى الممثلين في مصر والعالم العربي، قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون من أشهر أعماله الشيماء والرسالة، ومن أشهر مسلسلاته المال والبنون وبوابة الحلواني ومن أشهر مسرحياته الوزير العاشق وبمناسبة ذكرى رحيله يتذكر نجوم الفن العمل معه وكواليسه

في البداية قالت الفنانة نادية الجندي: إنها لن تنسى تقديمها معه مجموعة من الأعمال المهمة في السينما منها عصر القوة، ملف سامية شعراوي موضحة أن الفنان عبد الله غيث من الأساتذه الكبار ودائمًا كان يركز قبل التصوير وكان دائما يعطي طاقة إيجابية لمن معه من النجوم وكل كلمة في الحوا ر كان يقولها كان يقولها بصدق وبأداء متميز ومشاهده جميعها تصور من المرة الأولى موضحة أنه فنان حقيقي وسعدت بالعمل معه فهو أحد عمالقة الفن الذين قدموا تاريخًا لم ولن ينساه الجمهور.

أما الفنانة نبيلة عبيد فقالت: إنها قدمت معه فيلم ديك البرابر وظهر في العمل كرجل كبير في العمر يحاول أن يحصل على كل شيء وفي هذا العمل ظهر بدور رجل شرير ولكن بإنفعالات هادئة ومختلفة مضيفة أنها قدمت مع غيث من قبل فيلم رابعة العدوية وكان يظهر فيه بدور سارق يهديه الله؟ إلى الطريق الصحيح وأوضحت نبيلة عبيد أن جيل عبد الله غيث هو جيل الأساتذة التي تعلمت منهم وهو ناجح في كل الأدوار رحمه الله تعالى .

بينما تحدث الفنان أحمد ماهر قائلا: إن تعامل مع الراحل عبد الله غيث في عمل قوي مثل المال والبنون وكان دائمًا يقدم الأدوار المتنوعة وكان بارعًا في إتقان اللهجة الصعيدية وفي اللغة الفصحى أيضًا موضحًا أن عبدالله غيث أستاذ في كل شيء في المواعيد الخاصة بالتصوير وفي احترامه لأعماله وفنه وجمهوره ودائما كانت أدواره متنوعة

أما الفنان أحمد عبد العزيز فاعتبر أن الفنان عبد الله غيث أحد أساتذته والذي تلم منه الكثير في مشاركته في مجموعة من الأعمال منها مسلسلات المال والبنون وذئاب الجبل ومحمد رسول الله موضحا أنه كان يمتلك طاقة هائلة وكان لا يشعر بالأرهاق طالما أنه يعمل موضحا أن الفن بالنسبة لعبدج الله غيث كالماء والهواء وكان يستمتع كثيرًا بالتمثيل رحمه الله رحمة واسعة

أما الفنانة الكبيرة سميحة أيوب فقالت أن عبد الله غيث من عمالقة المسرح المصري وكانت صديقة مقربة له ودائمًا ما كان يقدم أدوارا مهمة ولم يتغيب عن المسرح مرة واحده وتتذكر سميحة أيوب أنها عندما وقفت معه في مسرحية الفتي مهران في أحد أيام العرض كانت حرارته 40 ولم يتكاسل وقام بأداء الدور في منتهى القوة موضحة أن غيث فنان من العيار الثقيل التي أستمتعت بالعمل معه في مجموعة من المسرحيات التي لا تنسى منها الوزير العاشق.

Advertisements

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- نرصد أبرز المحطات الفارقة في مشوار الفنان الراحل عبدالله غيث

- نجوم نجحوا في كسب تعاطف المشاهدين بعد تقدّيم دور الفلاح ابن البلد