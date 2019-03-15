شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين ضيف شرف فيلم "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم التونسى لقائمة ضيوف شرف فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز الذى يتم تصويره فى الوقت الحالى، ويظهر ظافر فى مشهد واحد خلال أحداث الفيلم مع بطل العمل.

وانطلق تصوير أول مشاهد "الفيل الأزرق 2" مطلع شهر ديسمبر الماضى بعد فترة من التحضيرات بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد حيث يعتمد الجزء الثانى على أحداث جديدة ومختلفة تماماً عن الجزء الأول الذى تم عرضه قبل 5 سنوات، مع ظهور شخصيات جديدة على الأحداث واختفاء شخصيات ظهرت فى الجزء الأول.

يذكر أن أخر أعمال ظافر العابدين السينمائية الفيلم اللبنانى "حبة كراميل"، وشاركته فى بطولة العمل الفنانة ماجى بوغصن، ومى سحاب وجيسى عبدو، وطلال الجردى إخراج ايلى ف حبيب، وتأليف مازن طه.