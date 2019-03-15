شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تغازل ياسمين عبد العزيز وحلا شيحة على طريقة "سارة وكايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازلت الفنانة منى زكى الفنانتين ياسمين عبد العزيز وحلال شيحة، من خلال نشرها صورة تظهر بصحبتهما، وعلقت خلال حسابها على إنستجرام على طريقة سارة وكايا: "قلبى يا رب".



منى زكى وياسمين عبد العزيز وحلا شيحة

يذكر أن "سارة" هى فتاة نشرت فيديو لها وحصد الكثير من المشاهدات أثناء توجيهها رسالة إلى حبيبها "كايا" وقالت فيه: "أنا مرتبطة بكايا يا جودعان.. مورنينج عليك يا قلبى.. قلبى يا رب".



منى زكى وياسمين عبد العزيز وحلا شيحة

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وتواصل النجمة حلا شيحة تصوير مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، ويشاركها فى البطولة النجم محمد رمضان وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.



منى زكى وياسمين عبد العزيز وحلا شيحة



منى زكى وياسمين عبد العزيز وحلا شيحة

فيما تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسل "الملكة"، ويشاركها فى البطولة، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش وغيرهم من الممثلين، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، إخراج حسام على، إنتاج شركة "سينرجى".