شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور لـ جنيفر لوبيز بخاتم خطوبتها أبو 5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة جنيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجز إلى فلوريدا من جزر البهاما، وذلك بعدما طلب يدها للزواج علي الشاطئ علي طريقة الأفلام الكلاسيكية الرومانسية، حيث قدم لها خاتم الزواج، بعد أن ركع على قدميه على أحد الشواطئ، فى مشهد رومانسي.

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عدسات المصورين التقطت لوبيز وأليكس أثناء عودتهما الي فلوريدا بمطار أوبا لوكا وكانت لوبيز ترتدي خاتم الخطوبة الذى يقدر ثمنه بـ5 ملايين دولار حيث يقضيان الثنائى عطلتهما فى جزر البهاماس.