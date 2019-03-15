سميرة سعيد تعلق على حادث نيوزيلندا الإرهابي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت المطربة المغربية سميرة سعيد، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام"، صورة للمسلح مرتكب الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، صباح اليوم، أثناء هجومه الذي أسفر عن سقوط 49 شهيدًا وإصابة 20 آخرين.
وعلقت سميرة على الصورة: "مشهد مفزع مروع لا إنساني، إلى أين نحن ذاهبون.. العنف.. التطرف.. القتل.. تبلد المشاعر.. أنا في غاية الإحباط، الرحمة لهم جميعًا".
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