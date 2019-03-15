محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تنقل قناة نايل سينما بعد قليل، حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، على الهواء مباشرة، وذلك بعد اعتذار قناة DMC، التي كان مقررًا أن تنقل الحفل على شاشتها حصريًا.
الحفل سيشهد حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، مدير المهرجان الفنانة عزة الحسيني، الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة، وعدد كبير من الفنانين.
يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتُقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "نايل سينما" تنقل حفل افتتاح "الأقصر السينمائي" بعد اعتذار "DMC" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.