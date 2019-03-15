"نايل سينما" تنقل حفل افتتاح "الأقصر السينمائي" بعد اعتذار "DMC"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنقل قناة نايل سينما بعد قليل، حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، على الهواء مباشرة، وذلك بعد اعتذار قناة DMC، التي كان مقررًا أن تنقل الحفل على شاشتها حصريًا.

الحفل سيشهد حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، مدير المهرجان الفنانة عزة الحسيني، الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة، وعدد كبير من الفنانين.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتُقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.