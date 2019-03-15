"أكلة كوارع" تجمع نجوم الفن في منزل علاء الشربيني (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر الفنان شريف منير صورة عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام" جمعته بعدد من نجوم الفن، أثناء تواجدهم في منزل الشيف علاء الشربيني.
وظهر في الصورة الفنانون صلاح عبدالله، وسليمان عيد، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد رزق، والمخرج عمرو عرفة، وعلق منير على الصورة: "الشيف علاء الشربيني قرر يعمل لمة أحباب، وكانت أكلة كوارع معتبرة، تسلم أيدك ياعلاء".
ويشارك شريف منير في بطولة فيلم "الممر"، وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم الفنان أحمد عز، وأحمد رزق، وهند صبري، ومحمد فراج، وتأليف وإخراج شريف عرفة.
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