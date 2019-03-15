تعليق نبيل الحلفاوي على حادث نيوزيلندا الإرهابي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة يعلق بها على حادث نيوزيلندا الإرهابي.
وكتب الحلفاوي: "رحم الله شهداء الجريمة الإرهابية البشعة في مسجد نيوزيلندا وأسكنهم فسيح جناته ومنّ بالشفاء على المصابين ولطف بذويهم".
وأضاف الحلفاوي: "الإرهاب لا دين له ولا وطن. لا أمان لأحد إلا بتكاتف العالم لاستئصاله من جذوره أمنيًا وفكريًا وسياسيًا ومجتمعيًا".
يُذكر أن حادث أليم وقع اليوم في نيوزيلندا، حيث قام شخص مسلح بإطلاق النار على المصلين في مسجد النور بنوزيلندا ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 وإصابة 20 آخرين.
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