تعليق نبيل الحلفاوي على حادث نيوزيلندا الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة يعلق بها على حادث نيوزيلندا الإرهابي.

وكتب الحلفاوي: "رحم الله شهداء الجريمة الإرهابية البشعة في مسجد نيوزيلندا وأسكنهم فسيح جناته ومنّ بالشفاء على المصابين ولطف بذويهم".

وأضاف الحلفاوي: "الإرهاب لا دين له ولا وطن. لا أمان لأحد إلا بتكاتف العالم لاستئصاله من جذوره أمنيًا وفكريًا وسياسيًا ومجتمعيًا".

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يُذكر أن حادث أليم وقع اليوم في نيوزيلندا، حيث قام شخص مسلح بإطلاق النار على المصلين في مسجد النور بنوزيلندا ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 وإصابة 20 آخرين.

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