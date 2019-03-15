لهذا اعتذرت السودانية "فائزة عمسيب" عن عدم حضورها بمهرجان الأقصر‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفي حمزة

اعتذرت الفنانة السودانية فائزة عمسيب (الملقبة بأم الدراما السودانية)، عن عدم حضور تكريمها بافتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، بسبب ظروفها الصحية.

وجاء اعتذار الفنانة السودانية (84 عاما)، بسبب خضوعها مؤخرا لجراحة في الركبة، حيث تخضع للعلاج حاليا في منزلها بالقاهرة ويتولى استلام الجائزة بدلاً منها أحد المخرجين السودانيين المشاركين في الفعاليات.

فائزة عمسيب التي عرفها الجمهور المصري عندما قدمت شخصية "الجدة زين" في فيلم "عرق البلح"، تُعد من رواد المسرح السوداني، وبدأت مسيرتها الفنية بالصدفة خلال تطوعها في فترة السبعينات بالحرس الوطني السوداني، قبل أن تقدم سلسلة أعمال منها "زوجة واحدة لا تكفي" و"المطلقات" و"الدهباية" وعدد كبير من المسلسلات التليفزيونية والإذاعية.