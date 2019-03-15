نجم فريق "ريد هوت تشيلي بيبرز" ينعى ضحايا هجوم نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نعى النجم العالمي، فيلا، أحد أعضاء فريق الروك "ريد هوت تشيلي بيبرز" ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم -صباح الجمعة- على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا والذي أسفر عن العشرات من الضحايا والمصابين.

ونشر فيلا صورة سوداء عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" حداداً على الضحايا وعلق قائلاً "على الرغم من كوني لست رجل دين، إلا انني أؤمن بالله، ودائماً ما أتواصل معه، وانه لمن المؤسف ما حدث اليوم في نيوزيلندا من الحادث الإرهابي، وأنعيهم بكل صدق، وأتمنى أن يعم السلام هناك".

يذكر أن فريق "ريد هوت تشيلي بيبرز" من المقرر أن يقيم حفلاً غنائياً ضخماً، مساء اليوم الجمعة على سفح الأهرامات، وسيتم عرض بث مباشر للحفل المرتقب على القناة الرسمية للفريق على يوتيوب، كما نشروا العديد من الصور والفيديوهات للتحضيرات النهائية لحفلهم الأول في مصر.

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